Geen WK-finale wel olympisch ticket voor Puts

Jesse Puts heeft bij de WK zwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju op de 50 meter vrije slag voldaan aan de limiet voor uitzending naar de Olympische Spelen van Tokio. De Nederlander tikte in de halve finales aan na 21,91 seconden, de twaalfde tijd. Het was niet voldoende voor een plaats in de finale, maar een top 12-notering betekent wel plaatsing voor de Spelen. Puts bleef maar 9 honderdsten boven zijn persoonlijk record.

De snelste zwemmer was Caeleb Dressel, de Amerikaan die kort ervoor nog het wereldrecord op de 100 meter vlinderslag had verbeterd. Dressel kwam op de sprintafstand tot een tijd van 21,18. De Braziliaan Bruno Fratus gaf 0,35 seconde toe maar was wel goed voor de tweede tijd. De beste acht zwemmers mogen zaterdag terugkomen.

“Ik wist dat het bereiken van de finale moeilijk was, maar de missie was in de top 12 eindigen. Dat is gelukt”, zei Puts bij de NOS kort na zijn race. Hij was opgelucht: “Ik had dit jaar nog geen 21’er gezwommen en vier jaar terug miste ik de Spelen van Rio op 3 honderdsten. Ik ben heel blij. Ik zwem hier 17 honderdsten sneller dan mijn beste tijd tot nu toe dit jaar. En ik weet dat er nog heel wat ruimte is voor verbetering.”