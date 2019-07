Heemskerk zesde in WK-finale 100 vrij

Femke Heemskerk is bij de wereldkampioenschappen zwemmen in Gwangju als zesde geëindigd in de finale op de 100 meter vrije slag. De Nederlands recordhoudster kwam tot een tijd van 53,05. Daarmee was ze net iets sneller dan in de halve finales waarin ze op 53,16 uitkwam. Ook dat was de zesde tijd.

Het koningsnummer werd gewonnen door de Amerikaanse titelverdedigster Simone Manuel. Ze hield in een tijd van 52,04 de Australische Cate Campbell (52,43) en de Zweedse Sarah Sjöström (52,46) achter zich.

Heemskerk zei bij de NOS trots te zijn over haar optreden. “Er wordt gewoon heel hard gezwommen. Ik vind het al bijzonder dat ik erbij ben in de finale. Ik zwem ook nog een tiende sneller dan in de halve finales, terwijl ik me gisteren afvroeg hoe ik dat gevoel opnieuw kon opwekken. Ik ben blij dat ik die ontspanning heb kunnen vinden. Een finale is gewoon heel spannend en als je te veel spanning op je lijf hebt heeft dat effect op je zwemmen.” Heemskerk komt zaterdag in actie in de series op de 50 meter vrij. “Ik ben nu even blij en ga morgenochtend weer een baantje sprinten.”

Ranomi Kromowidjojo was donderdag met de negende tijd net buiten de finale gevallen.