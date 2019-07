De Nederlandse hockeyers, in voorbereiding op de Europese titelstrijd volgende maand in Antwerpen, hebben in een oefenwedstrijd verloren van Duitsland. In Krefeld werd het 3-2 (1-0) voor het thuisspelende land.

De doelpunten van Oranje werden gemaakt door Thierry Brinkman en Mink van der Weerden.

Zondag spelen de landen nog een keer tegen elkaar. Dat gebeurt opnieuw in Krefeld.