Kruijswijk: zo hard mogelijk naar de finish

Wielrenner Steven Kruijswijk kijkt uit naar de 19e etappe van de Tour de France, de voorlaatste bergrit die de renners over ruim 126 kilometer naar Tignes leidt.

“Ik ken het gebied goed en heb deze aankomst veel gedaan”, zei de nummer vier van het algemeen klassement. “Maar alle klassementsrenners zullen dat wel hebben gedaan. Dus je hebt alleen nadeel als je dat niet hebt gedaan.”

Kruijswijk heeft met een achterstand van 1.47 op klassementsleider Julian Alaphilippe nog steeds uitzicht op de gele trui. “Ik blijf er ook maximaal voor gaan”, zei hij vlak voor de start voor de camera van de NOS. “Ik ga zo hard mogelijk naar de streep. Dan zien we wel. Laten we hopen dat de rest wat minder is. Het zit nog zo dicht op elkaar allemaal. Dan springt Pinot er boven uit, dan weer Bernal.”

Kruijswijk houdt er rekening mee dat er al aangevallen wordt op de Col de l’Iseran, met 2770 meter de hoogste berg van deze Tour. “Daar kan al koers worden gemaakt, al is de vraag door wie”, zei de coureur van Jumbo-Visma.