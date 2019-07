Leclerc de snelste in tweede vrije training

Max Verstappen heeft bij de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Duitsland op het circuit van Hockenheim de vijfde tijd gereden. De Ferrari-rijders Charles Leclerc en Sebastian Vettel waren de snelsten, waarbij Vettel iets achterbleef op zijn Franse teamgenoot. In de eerste training eerder vrijdag was Vettel Leclerc nog te snel af.

De derde tijd werd gereden door Lewis Hamilton, die in zijn Mercedes zijn ploeggenoot Valtteri Bottas voorbleef. Verstappen gaf ruim een halve seconde toe op op Leclerc.

In de eerste training reed Verstappen nog de vierde tijd en was hij bijna even snel als wereldkampioen Lewis Hamilton. Pierre Gasly, ploeggenoot van Verstappen, beleefde een slechte dag. Hij schoof hard van de baan in de middagsessie. Daarbij raakte zijn wagen flink beschadigd.

Het was tijdens de beide vrije trainingen droog en heet. Veel rijders klaagden over oververhitte banden en veel slijtage. Voor zaterdag worden compleet andere weersomstandigheden voorzien. De kans is groot dat het regent tijdens de kwalificatie in de middag. Ook tijdens de race zondag kan het gaan regenen.