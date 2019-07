Nieuwe aanvallen op Alaphilippe verwacht

De negentiende etappe van de Tour de France is een korte, maar bijzonder lastige Alpenrit. Nadat beslissingen in de lange tocht over de Izoard en de Galibier donderdag waren uitgebleven, wordt op weg naar Tignes opnieuw een aanval verwacht op de gele trui van Julian Alaphilippe. De Fransman heeft beloofd opnieuw aan te klampen als zijn concurrenten bergop de aanval zoeken. De Col de l’Iseran en de Montée de Tignes, waar de finish ligt, zijn de aangewezen plaatsen voor klimmers als Egan Bernal, Geraint Thomas, Steven Kruijswijk en Thibaut Pinot.

De voorlaatste bergrit begint vrijdag om 13.55 uur in Saint-Jean-de-Maurienne en gaat over 126 kilometer. De Col de l’Iseran is de hoogste berg die deze Tour beklommen moet worden. De top ligt op 2770 meter waar de eerste renner die passeert recht heeft op de Souvenir Henri Desgranges, een prijs die jaarlijks op de hoogste col te verdienen is. De doorkomst daar wordt verwacht rond half 5. De finish in Tignes is een uur later.