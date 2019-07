Opgepakte atlete uit Nederlands estafetteteam

Atlete Madiea G, die in Duitsland is aangeklaagd voor drugssmokkel, maakt geen deel meer uit van het Nederlandse estafetteteam. De Amsterdamse atlete zit daarmee automatisch ook niet meer in de ploeg voor de 4×400 meter die komend najaar op de WK in Doha in actie komt. Dat zei technisch directeur Ad Roskam van de Atletiekunie bij de NK in Den Haag.

“Ze kwam sinds ze op 18 juni is opgepakt in Duitsland niet meer op de trainingen. Bij ons is de stelregel dan dat je ook uit de ploeg valt’’, zegt Roskam, die verder zegt dat de Atletiekunie geen contact heeft met G. Bij G. is volgens het Duitse Openbaar Ministerie tijdens een grenscontrole 50 kilo aan xtc en crystal meth aangetroffen.