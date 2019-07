Peloton op weg naar Tignes

De renners van de Ronde van Frankrijk zijn even voor 14.00 uur in Saint-Jean-de-Maurienne begonnen aan een korte maar bijzonder lastige Alpenrit. De voorlaatste bergetappe is slechts 126 kilometer lang en leidt de coureurs eerst over de Col de l’Iseran, met 2770 meter de hoogste berg van deze Tour. De 19e etappe eindigt met een beklimming van 7 kilometer naar Tignes, een berg die Steven Kruijswijk dit voorjaar uitvoerig heeft verkend.

Julian Alaphilippe draagt opnieuw de gele trui. De Fransman heeft zich voorbereid op aanvallen van Egan Bernal, Geraint Thomas, Kruijswijk en Thibaut Pinot, de nummers twee, drie, vier en vijf van het klassement.

Alaphilippe weet rond 17.30 uur of hij zijn leidende positie opnieuw met succes heeft kunnen verdedigen.