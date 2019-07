Pinot in problemen tijdens 19e etappe Tour

Wielrenner Thibaut Pinot is al vroeg in de 19e etappe van de Tour de France in de problemen geraakt. De nummer vijf van het algemeen klassement rijdt na 30 kilometer al op drie minuten achterstand.

Pinot heeft last van zijn linkerbeen. De Fransman liet zich behandelen maar kwam ook niet vooruit toen er tape om zijn gekwetste been zat. Hij liet de tape vervolgens weer verwijderen.

Pinot was vorige week in de Pyrenee├źn de beste klimmer van het peloton. Hij won ook de 14e etappe. Pinot staat in het algemeen klassement 3 seconden achter nummer vier Steven Kruijswijk.