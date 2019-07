Ploegleider Maassen heeft begrip voor besluit

Hoewel hij de situatie nog niet goed kon inschatten, had Frans Maassen wel begrip voor het besluit van de organisatie de negentiende etappe van de Ronde van Frankrijk vroegtijdig af te breken. “Als organisatie doe je dit niet graag”, zei de ploegleider van Jumbo-Visma bij de NOS. “Ik denk dat men niet anders kon.”

Het was wel een grote tegenslag, vooral voor klassementsleider Steven Kruijswijk. Maassen: “Er was nog 39 kilometer te gaan. Onze tactiek was op reserve de voorlaatste col op te gaan, goed af te dalen en dan alles te geven bij de laatste klim. Nu hebben we ons plan niet kunnen uitvoeren. Dat is enorm balen.”

De afdaling naar de laatste beklimming was zeer glad geworden na een hagelbui.