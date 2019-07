De Rus Anton Tsjoepkov heeft in een wereldrecord het goud gepakt bij de WK zwemmen op de 200 meter schoolslag. Tsjoepkov realiseerde een tijd van 2.06,12. Dat was ruim sneller dan de Australiër Matthew Wilson een dag eerder in de halve finales. Wilson evenaarde toen het twee jaar oude wereldrecord (2.06,67) van de Japanner Ippei Watanabe.

Wilson moest in de finale genoegen nemen met zilver: 2.06,68. Watanabe pakte het brons in 2.06,73.