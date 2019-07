Wielerbond UCI hervormt baankalender

De internationale wielrenunie UCI gaat de kalender van het baanwielrennen definitief wijzigen. Na een tussenjaar zal vanaf 2021 de Nations Cup het bestaande wereldbekercircuit vervangen. De drie wedstrijden in die competitie – drie minder dan in de huidige wereldbekeropzet – worden gehouden tussen april en september en zijn alleen toegankelijk voor landenteams. Vanaf 2021 zullen de wereldkampioenschappen baanwielrennen worden gehouden in oktober. Nu is dat nog in maart.

De UCI vindt dat de huidige opzet de landelijke bonden te veel op kosten jaagt. Bovendien stelt de bond dat niet alle wereldbekerwedstrijden, die nu nog tussen oktober en januari plaatsvinden, sterk bezet zijn. Bij de wedstrijden om de Nations Cup zijn punten te verdienen die meetellen bij de plaatsing voor WK’s en Olympische Spelen. Vanuit de commerciële teams klonk er veel protest tegen de plannen die voorkomen dat een team als het Nederlandse BEAT, met onder anderen Roy van den Berg en Matthijs Büchli, ook mag uitkomen in de Nations Cup.