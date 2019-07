Alaphilippe lost, virtueel podium Kruijswijk

Julian Alaphilippe droeg veertien dagen de gele trui in de Tour de France en had tot de voorlaatste etappe zicht op het podium, maar de Franse wielerhoop kon in de beslissende etappe naar Val Thorens niet meer mee met de beste klassementsrenners. De renner van Deceuninck – Quick-Step moest op 13 kilometer van de aankomst in het skioord lossen en verloor al snel veel tijd.

De inzinking bij Alaphilippe betekende dat Steven Kruijswijk virtueel steeg naar de derde plaats en daarmee een podiumplek in de Tour voor het grijpen heeft. De Nederlander reed in de klim nog in gezelschap van geletruidrager Egan Bernal en nummer twee Geraint Thomas.