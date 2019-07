Bertens bereikt finale graveltoernooi Palermo

Kiki Bertens heeft zich verzekerd van een plek in de finale van het WTA-toernooi van Palermo. De nummer 1 van de plaatsingslijst en de mondiale nummer 5 was in de halve eindstrijd in twee sets de meerdere van de Spaanse Paula Badosa, die een dag eerder Arantxa Rus kansloos had gelaten: 6-1 7-5. Bertens benutte pas haar achtste wedstrijdpunt.

Zondag treft Bertens (27) in de finale van het Italiaanse graveltoernooi de Zwitserse Jill Teichmann, de nummer 82 van de wereld. Bertens trof Teichmann vier jaar geleden in de kwalificaties van het WTA-toernooi van Luxemburg en dat duel won ze in twee sets.

Bertens kan in Palermo haar derde titel van het seizoen veroveren. Ze was dit jaar al de sterkste in Sint-Petersburg (indoor) en in Madrid (gravel). Ze voegde het zwakkere toernooi van Palermo later aan haar planning toe.