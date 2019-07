Bertens na nachtwerk naar laatste vier

Kiki Bertens heeft zich verzekerd van een plek in de halve finales van het WTA-toernooi van Palermo. De als eerste geplaatste Bertens was op het Italiaanse graveltoernooi in drie sets (6-4 1-6 6-1) de meerdere van de in eigen land spelende Jasmine Paolini, de nummer 142 van de wereld.

De partij ging pas rond 23.30 uur van start en eindigde ver na middernacht.

Zaterdag staat Bertens in de halve eindstrijd tegenover de Spaanse Paula Badosa, die vrijdag Arantxa Rus met 6-2 6-1 kansloos liet.

Bertens kan dit weekend in Palermo haar derde titel van het jaar veroveren. Begin februari won ze in Sint-Petersburg en in mei was ze de sterkste op het grote toernooi van Madrid.