Beslissing Tour valt in ingekorte rit

De beslissing in de 106e editie van de Tour de France valt normaal gesproken zaterdag in de voorlaatste etappe. Aanvankelijk zou het gaan om een bergrit van 130 kilometer van Albertville naar Val Thorens. Door op gang gekomen modderstromen en verwacht slecht weer blijft daar slechts 59 kilometer van over.

Egan Bernal (Team Ineos) verdedigt in de laatste serieuze rit van de Ronde van Frankrijk zijn leidende positie. Hij nam de gele trui vrijdag over van de Fransman Julian Alaphilippe in een bergrit die wegens hagelbuien en modderstromen zo’n 25 kilometer voor de finish werd beëindigd.

De 22-jarige Bernal verdedigt in de laatste bergetappe een voorsprong 45 seconden op Alaphilippe. Ook Geraint Thomas (1.03), Steven Kruijswijk (1.15) en Emanuel Buchmann (1.42) hebben nog uitzicht op de winst van de Tour.

De coureurs rijden zondag tijdens de laatste etappe zo goed als zeker in een optocht naar Parijs, waar doorgaans op de Champs-Élysées om de dagzege wordt gesprint. De klassementsrenners vallen elkaar dan normaal gesproken niet meer lastig.