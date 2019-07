BMX’ers strijden om wereldtitels in Zolder

De wereldtitelstrijd voor de BMX’ers keert na vier jaar terug op het circuit van het Belgische Heusden-Zolder. Niek Kimmann heeft goede herinneringen aan de vorige editie. In 2015 werd hij op 19-jarige leeftijd, als eerstejaars eliterenner, wereldkampioen. Kimmann geldt opnieuw als favoriet na een reeks indrukwekkende prestaties in de wereldbekercycus. Ook werd hij nog maar twee weken geleden Europees kampioen.

Dat deed Laura Smulders in Letland ook. Ze is bovendien titelverdedigster in Zolder. Ze stond daar vorig jaar aan het hoofd van een volledig Nederlands podium. Haar zus Merel Smulders (zilver) en Judy Baauw (brons) flankeerden haar destijds in Bakoe. Ook zij zijn erbij in Zolder, waar een relatief smalle baan ligt. De wedstrijden zijn van 17.00 tot 19.30 uur.