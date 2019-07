Judoka Sanne Vermeer (-63 kg) heeft bij de Grand Prix van Zagreb brons veroverd. Ze won in de partij om de derde plaats op ippon van Gili Sharir uit Israël. Vermeer had in de halve finale op straffen verloren van de Sloveense Tina Trstenjak.

In dezelfde categorie eindigde Juul Franssen op de vijfde plaats. In de strijd om brons verloor zij van de Zuid-Koreaanse Mokhee Cho in de golden score. In de halve finale was de Japanse Nami Nabekura te sterk geweest voor de Nederlandse.