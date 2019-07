De Nederlandse gemengde estafetteploeg heeft bij de WK in Zuid-Korea naast de medailles gegrepen op de 4×100 meter vrije slag. Kyle Stolk, Jesse Puts, Femke Heemskerk en Ranomi Kromowidjojo moesten genoegen nemen met de zesde plek.

Het Amerikaanse kwartet, met wereldkampioene Simone Manuel als slotzwemster, pakte het goud in een nieuw wereldrecord: 3.19,40. Caeleb Dressel, die de eerste 100 meter voor zijn rekening nam, vierde al zijn zesde gouden plak in Gwangju. Australiƫ (tweede in 3.19,97) en Frankrijk (derde in 3.22,11) mochten ook het podium op.

Halverwege de race, nadat Stolk en Puts hadden gezwommen, lag Oranje op de zesde plek. Heemskerk leek het kwartet vervolgens in de buurt van een medaille te brengen, maar Kromowidjojo wist de zwemsters vlak voor zich niet te passeren. De Groningse was in haar derde optreden van de avond vermoeid. Ze veroverde zaterdag zilver op de 50 vlinder en bereikte de finale op de 50 vrij. Twee jaar geleden, bij de WK in Boedapest, pakte de gemengde estafetteploeg met Ben Schwietert in plaats van Puts zilver op de 4×100 vrij.