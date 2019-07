Kromowidjojo op WK ook naar finale 50 vrij

Amper 20 minuten nadat ze bij de WK in Zuid-Korea zilver had gepakt op de 50 meter vlinderslag, plaatste zwemster Ranomi Kromowidjojo zich ook voor de finale van de 50 vrij. De 28-jarige Groningse zette met 24,38 seconden de zevende tijd neer in de halve finales. Femke Heemskerk redde het niet, zij werd met 24,77 elfde.

Sarah Sjöström was de snelste. De Zweedse, die kort daarvoor haar wereldtitel op de 50 vlinder had geprolongeerd, tikte aan na 24,05. Sjöström was daarmee net iets sneller dan de Australische Cate Campbell (24,09). Pernille Blume, de olympisch kampioene op dit nummer, eindigde als derde. De Deense klokte 24,14. De finale wordt zondag gezwommen, op de slotdag van de WK.

Kromowidjojo pakte twee jaar geleden bij de WK in Boedapest zilver op de 50 vrij in een Nederlands record van 23,85. Ze moest alleen Sjöström voor zich dulden (23,69).

Caeleb Dressel pakte bij de mannen de wereldtitel op de sprint. De 22-jarige Amerikaan zegevierde in de finale in 21,04. Dressel verbeterde eerder deze week het wereldrecord op de 100 vlinder, het onderdeel waarop hij ook de wereldtitel veroverde.

De Nederlandse tieners Rosey Metz en Tes Schouten bleven steken in de halve finales van de 50 school. Schouten eindigde met 31,31 als elfde in de halve finales, Metz als dertiende met 31,44. Voor een plek in de finale hadden ze een tiende van een seconde harder moeten gaan. De Amerikaanse Lilly King kwalificeerde zich als eerste voor de finale (29,84).