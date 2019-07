Zwemster Ranomi Kromowidjojo heeft op de voorlaatste dag van de WK in Zuid-Korea dan eindelijk de eerste Nederlandse medaille gepakt in het 50 meterbad van Gwangju. Net als twee jaar geleden bij de WK in Boedapest veroverde de 28-jarige Groningse op de 50 meter vlinderslag in 25,35 seconden het zilver achter Sarah Sjöström uit Zweden. Ze bezorgde de Oranje-equipe daarmee het eerste eremetaal op deze wereldkampioenschappen.