Kromowidjojo: supergoede avond

Met een brede glimlach stapte Ranomi Kromowidjojo zaterdag na haar derde optreden van de avond uit het zwembad van Gwangju. Als slotzwemster kon ze de gemengde Nederlandse estafetteploeg op de 4×100 meter vrije slag niet aan een medaille helpen. ‘Kromo’ was echter heel blij met haar optredens eerder op de avond op de 50 vlinder en 50 vrij.

“Ik ben echt helemaal stuk”, zei de 28-jarige Groningse bij de NOS. “Maar dit was een supergoede avond. Ik wist dat het zwaar zou worden, met de ‘dubbel’ in een kwartier tijd.”

Kromowidjojo opende het avondprogramma door in een persoonlijk record van 25,35 seconden zilver te pakken op de 50 vlinder. Even later plaatste ze zich voor de finale van de 50 vrij, die op de slotdag van de WK wordt gezwommen. “Ik wist dat ik maximaal moest gaan om de finale te halen. Daarna was het: prijsuitreiking, een beetje uitzwemmen, snel een nieuw pak aan en me opladen voor de volgende race. Op de estafette was brons misschien mogelijk. Maar dan had ik iets meer uitgeruste benen moeten hebben.”