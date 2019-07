Kruijswijk heeft 5 seconden minder achterstand

Wielrenner Steven Kruijswijk heeft zaterdag al voor de start van de laatste bergetappe in de Tour de France iets van zijn achterstand op geletruidrager Egan Bernal weggewerkt. De organisatie besloot 5 seconden van zijn totaaltijd af te halen. Er bleek een foutje te zijn gemaakt bij het berekenen van de tijdsverschillen op de top van de Col de l’Iseran, die als eindpunt van de etappe werd aangewezen omdat de weg richting finishplaats Tignes was overstroomd door modder en ijswater.

In eerste instantie meldde de organisatie dat Kruijswijk op 1 minuut en 3 seconden van leider Bernal over de top was gekomen. De NOS zocht op basis van de tv-beelden echter uit dat de kopman van Jumbo-Visma al 5 tellen eerder over de Col de l’Iseran was gereden. Het was voor de Nederlandse ploeg aanleiding om de beelden voor te leggen aan de jury. Die besloot de tijden aan te passen. Kruijswijk heeft in het algemeen klassement nu niet 1.28 achterstand op de Colombiaan, maar 1 minuut en 23 seconden. Hij staat op de vierde plaats.