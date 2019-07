Kruijswijk: het kan niet beter

Steven Kruijswijk was duidelijk in zijn reactie nadat hij als nummer drie van het algemeen klassement was gefinisht in de voorlaatste etappe in de Ronde van Frankrijk. “Dit moest het zijn en dit is het geworden. Het kan niet beter”, zei hij bij de NOS. “Ik ben heel blij.”

“Ik was er al heel dichtbij”, vervolgde Kruijswijk. “We wisten dat de missie kon slagen. Ik heb altijd de hoop op het behalen van het podium behouden en ben blijven vechten. De ploeg is in mij blijven geloven. Het is super dat het is gelukt.”

Wel was het zwaar, zei Kruijswijk. “Het moest van heel diep komen. Maar ik wist dat dat voor iedereen gold. Dat we Julian Alaphilippe er vanaf zouden rijden had ik wel verwacht. Ik moest me niet door iemand anders laten verrassen. Dat is niet gebeurd.”