Kruijswijk klimt naar derde plek Tour

Steven Kruijswijk heeft in de beslissende bergetappe van de Tour de France een geslaagde greep naar een podiumplek gedaan. De Nederlandse kopman van Team Jumbo-Visma passeerde in de rit naar Val Thorens Julian Alaphilippe en steeg naar de derde plaats. Hij was op de beklimming naar het skioord niet in staat een aanval te doen op het geel van de Colombiaan Egan Bernal en de tweede plaats van Geraint Thomas.

Bernal mag zich officieus winnaar van de Tour noemen. Normaal gesproken verandert er zondag niets meer in het klassement in de laatste etappe naar Parijs. Kruijswijk zal dus als derde eindigen achter Thomas, die vorig jaar de Ronde van Frankrijk won.

Met zijn 22 jaar wordt Bernal de jongste winnaar van de Tour in meer dan 100 jaar.

De Italiaan Vincenzo Nibali won de 20e en voorlaatste rit naar Val Thorens.