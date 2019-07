Kruijswijk: weer ligt buiten mijn macht

Steven Kruijswijk benaderde vlak voor de start in Albertville nuchter de korte en beslissende bergetappe in de Tour de France naar Val Thorens. “Het weer en wat de organisatie doet, ligt buiten mijn macht. Het enige wat ik kan doen, is van start gaan en hard fietsen. Waar de streep ook komt te liggen”, zei hij tegen de NOS.

Kruijswijk, die vierde staat in het algemeen klassement, wil alles op alles zetten om nog te stijgen in de stand. “Als ik op het podium wil komen, zal ik nog iemand voorbij moeten steken. We zullen dus de koers hard moeten maken.”

De Nederlandse kopman van Team Jumbo-Visma moet 1 minuut en 23 seconden goedmaken op geletruidrager Egan Bernal. Geraint Thomas, de nummer drie in het klassement, heeft slechts 12 tellen voorsprong op Kruijswijk.