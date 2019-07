Ruiter Schuttert vierde in Berlijn

Springruiter Frank Schuttert is met Queensland op de vierde plaats geëindigd in de Global Champions Tour Grote Prijs van Berlijn. In de zwaar bezette én gedoteerde wedstrijd was de tweevoudig Nederlands kampioen een van de zes kandidaten voor de barrage.

Danni G Waldan uit Israël won met Lizziemary, voor de Duitse grootheid Ludger Beerbaum met Cool Feeling. Christian Ahlmann, eveneens rijdend voor eigen publiek, werd derde met Take a Chance on Me.

Schuttert werd enkele dagen eerder door bondscoach Rob Ehrens aangewezen voor de Europese titelstrijd, volgende maand in Rotterdam.