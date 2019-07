Thomas berust in tweede plaats

Geraint Thomas kan ermee leven dat zijn ploeggenoot Egan Bernal de Tour de France gaat winnen en dat hij genoegen moet nemen met de tweede plaats. Dat zei de winnaar van vorig jaar na de voorlaatste etappe, waarin Bernal de gele trui behield en Thomas aan de zijde van de Colombiaan over finish in Val Thorens kwam. “Natuurlijk had ik liever zelf gewonnen, maar het voelt goed dat een teamgenoot wint”, aldus de Brit van Team Ineos. “Egan is een bescheiden jongen, geboren om heel hard bergop te fietsen. Hij heeft het talent om de komende jaren te domineren en zeker als hij de steun heeft van dit team”, zei de 33-jarige Welshman.

Thomas kende een stroeve voorbereiding op de Tour. Hij kwam onder meer ten val in de Ronde van Zwitserland en tijdens de Tour lag hij ook drie keer op het asfalt. “Het verschil met vorig jaar was groot. Toen ging alles op rolletjes; geen enkele valpartij, geen lekke band. Dit jaar zat het veel vaker tegen. Toch heb ik ervoor geknokt en al met al ben ik tevreden. Toch ben ik ervan overtuigd dat ik de Tour nog eens kan winnen. Veel mensen denken van niet, maar dat motiveert me alleen maar het tegendeel te bewijzen.”