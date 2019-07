Verhoeven heeft vrede met derde plek

De ingekorte etappes in de beslissende fase van de Tour de France waren niet in het voordeel van Steven Kruijswijk, maar hij is er ook niet zwaar door benadeeld. “Er zat niet meer in dan de derde plaats”, zei ploegleider Nico Verhoeven van Jumbo-Visma. De verhoudingen op de laatste klim naar Val Thorens waren duidelijk. Het was volgens Verhoeven niet mogelijk voor Kruijswijk om Egan Bernal en Geraint Thomas te lossen. “Als je de laatste 3 kilometer van zo’n klim ingaat, dan weet je dat je die twee er niet meer afrijdt.”

De weersomstandigheden werkten niet mee voor Kruijswijk. Hij had in de etappe van vrijdag naar Tignes een aanval gepland op de slotklim, maar modderstromen op de wegen noopten de organisatie van de Tour de etappe voortijdig af te breken. Uit de beslissende etappe naar Val Thorens op zaterdag werden twee beklimmingen gehaald, waardoor er nog maar 59 kilometer koers overbleef. “De afgelopen twee dagen waren niet wat we ervan hadden verwacht, maar het weer heb je niet in de hand. We zijn er denk ik sportief niet zwaar door benadeeld.”