Verstappen start vanaf plek 2 in Duitsland

Max Verstappen gaat zondag tijdens de Grote Prijs van Duitsland als tweede van start. De coureur van Red Bull was 0,346 langzamer dan de Brit Lewis Hamilton (1.11,767), die in zijn Mercedes vanaf poleposition start. De derde plek is voor de Fin Valtteri Bottas, ploeggenoot van Hamilton. Voor Hamilton is het de 87e keer dat hij vanaf poleposition begint.

Verstappen klaagde halverwege over problemen met zijn bolide en ging tijdens het tweede deel van de kwalificatie de pitstraat in. Hij was net op tijd weer buiten om nog een snelle rondetijd neer te zetten en te voorkomen dat hij vanuit de achterhoede moest starten. “Ik verloor vermogen op de rechte stukken”, zei Verstappen over de teamradio.

De kwalificatie liep uit op een teleurstelling voor Ferrari, dat al snel Sebastian Vettel zag uitvallen. In het laatste deel van de kwalificatie viel ook Charles Leclerc, die eerder dit weekend nog een goede indruk achterliet, uit. Leclerc gaf na afloop aan dat het een probleem was met zijn tanksysteem. Vettel, die vorig jaar vanaf pole startte, had andere problemen. “Er was iets mis met de turbo. Het is bitter voor ons en we hebben een grote kans gemist.”

Vorig jaar werd Verstappen in zowel de kwalificatie als de race vierde, dus hij was dan ook zeer content met de progressie. “Ik ben erg blij om vanaf de voorste rij te starten, dat is een goed resultaat voor ons”, zei Verstappen. “Het is geweldig om zoveel Nederlandse fans te zien hier.” Pierre Gasly, de ploeggenoot van Verstappen, start als vierde.

De race begint zondag om 15.10 uur.