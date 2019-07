Vettel start vanuit achterhoede in thuisrace

Sebastian Vettel start zondag tijdens zijn thuisrace op het circuit van Hockenheim vanuit de achterhoede. De Duitse Formule 1-coureur van Ferrari wist in de kwalificaties geen tijd te noteren wegens technische problemen met zijn bolide.

Kort onderweg in de eerste van de drie kwalificatiesessies meldde Vettel zich al. “Er is een probleem, ik heb geen power”, zei hij over de teamradio. Ferrari probeerde het nog te verhelpen, maar vlak voor het verstrijken van de tijd stapte Vettel uit zijn auto.

Vorig jaar haalde de 32-jarige Vettel de finish niet tijdens de GP van Duitsland. Hij reed riant aan de leiding toen hij uitviel.