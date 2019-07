Zeeman: sprinten naar de voet van de klim

Het strijdplan van Team Jumbo-Visma voor de korte en beslissende bergetappe naar Val Thorens in de Tour de France is duidelijk. “We benaderen de etappe als een tijdrit. Dat betekent sprinten naar de voet van de klim, zo hard mogelijk omhoog, vechten tot aan de streep en zo hoog mogelijk eindigen in het algemeen klassement”, zei ploegleider Merijn Zeeman tegen de NOS in startplaats Albertville.

Kopman Steven Kruijswijk voelt zich goed. “Er was na de afgebroken etappe van gisteren wel teleurstelling, maar hij is die tik te boven en klaar voor de strijd”, aldus Zeeman. De nummer vier in het klassement zag na een herberekening zijn achterstand op geletruidrager Egan Bernal met 5 seconden afnemen. Hij moet 1.23 goedmaken op de Colombiaan van Team Ineos.

De rit is ingekort tot 59 kilometer door het noodweer in de Franse Alpen, waar modderstromen veel wegen onbegaanbaar hebben gemaakt. Ook op de weg naar Val Thorens ligt modder, maar vooralsnog lijkt het erop dat de renners de hele beklimming van 33 kilometer kunnen afmaken.