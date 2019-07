De Fransman Julian Alaphilippe is uitgeroepen tot de meest strijdlustige renner van deze Tour de France. De renner van Deceuninck – Quick-Step wordt zodoende toch nog gehuldigd in Parijs. Alaphilippe verspeelde pas op de voorlaatste dag zijn podiumplaats. Hij wordt vijfde.

Alaphilippe won de derde etappe in Epernay en de tijdrit in Pau en mocht zich veertien dagen hullen in de gele trui. Hij is de opvolger van de Ier Daniel Martin.