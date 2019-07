Bernal de gelukkigste man op aarde

Geflankeerd door Geraint ‘G’ Thomas en Steven Kruijswijk, de nummers twee en drie in de Tour de France van dit jaar, hoorde Egan Bernal zondag op de Champs-Élyséés het volkslied van zijn vaderland. “Ik heb de Tour de France gewonnen. Ik ben nu de gelukkigste man op aarde”, sprak de 22-jarige Colombiaanse wielrenner, toegejuicht door tal van dolenthousiaaste landgenoten, niet veel later.

“Ik dank mijn team en ik dank ‘G’ voor de kans die ze me hebben geboden en het vertrouwen dat ze in me hadden.” Dankwoorden waren er daarnaast voor de mensen die hem hebben begeleid bij zijn eerste stappen als wielerprof in Italië en zijn landgenoten in Colombia. Daar wacht de renner van Ineos ongetwijfeld een groots onthaal.