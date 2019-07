Bernal voorlopig alleen in België

Aanstaand Tourwinnaar Egan Bernal heeft vooralsnog geen criteriums in Nederland op het programma. John van den Akker, die zich namens Cycling Service bezighoudt met het contracteren van renners voor de wedstrijden na de Tour, is nog wel in onderhandeling met de Colombiaan die mogelijk snel naar zijn vaderland wil terugkeren. Daar wacht hem een groots onthaal.

Bernal is maandag wel in België te bewonderen. Het criterium van Aalst heeft de renner van Ineos gestrikt. Hij neemt zijn Spaanse ploeggenoot Jonathan Castroviejo mee.