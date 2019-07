Bertens verliest finale in Palermo

Tennisster Kiki Bertens is er niet in geslaagd het toernooi van Palermo op haar naam te schrijven. De nummer vijf van de wereld verloor in de finale van de Zwitserse Jill Teichmann: 6-7 (3) 2-6.

Bertens bleef tegen de nummer 82 van de wereld ver verwijderd van haar beste niveau. Ze moest in de eerste set drie keer haar servicebeurt inleveren. Bertens sloeg ook nog eens twee dubbele fouten in de tiebreak. In de tweede set maakte Bertens zo veel fouten dat ze zich na een achterstand van 1-2 niet meer kon motiveren.

Bertens verzuimde in de eindstrijd van het matig bezette toernooi van Palermo haar derde titel van het seizoen te veroveren. Ze was dit jaar wel de sterkste in Sint-Petersburg (indoor) en in Madrid (gravel).