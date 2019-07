Groenewegen aast op sprintsucces in Parijs

De renners in de Tour de France maken zich op voor de laatste etappe naar Parijs. De truien zijn verdeeld, dus het gaat vooral nog om de ritwinst op de Champs Élysées, de boulevard waar traditioneel de ronde eindigt. De start is in Rambouillet en de etappe is 128 kilometer lang.

De slotrit eindigt doorgaans in een massasprint en Dylan Groenewegen van Jumbo-Visma zou er graag zijn tweede etappezege van deze Tour boeken. Hij won twee jaar geleden al eens de koningssprint op de Champs Élysées. Andere gegadigden zijn Caleb Ewan en Elia Viviani. Mogelijk is Peter Sagan zijn gevaarlijkste concurrent. De Slowaak weet zich al verzekerd van de groene trui, maar won nog nooit de etappe in Parijs.

Egan Bernal rijdt in de gele trui naar de finish en zal daarna als eerste Colombiaanse winnaar van de Tour worden gehuldigd. Steven Kruijswijk mag hem als nummer drie van het algemeen klassement flankeren op het podium. De slotrit start pas om 18.10 uur. De ritwinnaar is rond 21.15 bekend.