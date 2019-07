Groenewegen: Ewan was de beste

Caleb Ewan was op de Champs-Élysées opnieuw Dylan Groenewegen de baas in een massasprint. De Nederlander van Jumbo-Visma, licht verkouden, bleef daarmee op één ritzege staan. “Ewan was vandaag gewoon de beste”, concludeerde Groenewegen voor de camera van de NOS.

Groenewegen sprak van een hectische finale. “We kwamen niet goed in positie. Ik moest zelf naar voren rijden. Toen er een gaatje viel ben ik gegaan op links. Ewan zat op rechts en hij was sneller.” Groenewegen was op de openingsdag in Brussel de grote favoriet om de eerste gele trui te pakken, maar een val voorkwam dat. Vervolgens won zijn ploeggenoot Mike Teunissen de rit en won de ploeg de volgende dag ook de ploegentijdrit. Groenewegen herstelde van zijn val en sloeg toe in rit zeven. “Ik ben blij dat ik ook dit jaar een rit heb kunnen winnen. De ploeg heeft het geweldig gedaan. Jammer dat het vandaag niet lukt maar we hebben een goede Tour gehad.”