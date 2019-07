Robin Haase en Wesley Koolhof hebben in Hamburg de finale van het dubbelspeltoernooi verloren. Het Nederlandse duo werd met 6-2 7-6 (3) verslagen door de Oostenrijkers Oliver Marach en Jürgen Melzer.

Haase en Koolhof stonden in april ook in de finale van het masterstoernooi van Monte Carlo en ook die ging verloren. Vorige week was Haase met de Oostenrijker Philipp Oswald de sterkste in Umag. Toen won hij wel van Marach en Melzer.