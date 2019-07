Hockeyers winnen van Duitsland in oefenduel

De Nederlandse hockeyers hebben in Krefeld een oefeninterland tegen Duitsland met 3-2 gewonnen. Björn Kellerman maakte twee minuten voor tijd de winnende treffer. Terrance Pieters en Jeroen Hertzberger maakten de eerste twee goals.

Oranje oefende vrijdag ook al tegen Duitsland en verloor toen met 3-2.

De ploeg van bondscoach Max Caldas bereidt zich voor op het EK volgende maand in Antwerpen. Oranje verdedigt de Europese titel. Duitsland is op het toernooi ingedeeld in dezelfde poule als Nederland.