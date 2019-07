De Hongaarse zwemmer Tamas Kenderesi mag voorlopig Zuid-Korea niet verlaten. De nummer acht van de 200 meter vlinderslag op de WK langbaan in Gwangju zit vast op verdenking van aanranding. Hij werd aangehouden na een voorval in een nachtclub in Gwangju, aldus de politie.

Kenderesi won in 2016 brons op de 200 vlinder op de Olympische Spelen van Rio.