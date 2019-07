Kruijswijk negende Nederlander op podium Tour

Steven Kruijswijk is de negende Nederlandse wielrenner die een podiumplaats heeft bereikt in de Tour de France. Jan Janssen was de eerste die daarin slaagde; hij werd tweede in 1966 en won de Tour in 1968.

Joop Zoetemelk is de enige andere Nederlander die in Parijs als eindwinnaar werd gehuldigd. Dat gebeurde in 1980 nadat hij al vijf keer als tweede was geĆ«indigd. Die positie bezette hij in 1982 nog een keer. Hennie Kuiper werd twee keer tweede in Parijs: in 1977 achter de Fransman Bernard Thevenet en in ’80 achter Zoetemelk.

Steven Rooks moest in 1988 alleen de Spanjaard Pedro Delgado voor zich dulden, terwijl Tom Dumoulin vorig jaar als tweede eindigde achter Welshman Geraint Thomas. Drie Nederlanders werden net als Kruijswijk derde in de Tour: dat waren Johan van der Velde (1982), Peter Winnen (1983) en Erik Breukink (1990).