Pijnlijke afgang zieke Hamilton

Lewis Hamilton beleefde een pijnlijke afgang tijdens de Grote Prijs van Duitsland. De Britse Formule 1-coureur van Mercedes lag tot halverwege de race aan de leiding, maar daarna volgde een opeenstapeling van fouten waardoor hij als elfde over de finish kwam. Het was de eerste race dit jaar dat hij geen punten voor het kampioenschap behaalde. “Ik kan me niet herinneren dat ik zo slecht heb gereden”, mopperde hij bij de BBC.

Hamilton was ziekjes in Duitsland; hij had een zere keel. Er was heel even sprake dat reserverijder Esteban Ocon hem zou vervangen op Hockenheim, maar hij besloot toch de kwalificaties te rijden en veroverde prompt poleposition. Maar zondag in de race voelde hij zich belabberd. “Gezondheid gaat boven alles, daar ben ik wel weer achter gekomen. Het is vreselijk om ziek te zijn; ik voelde me verschrikkelijk slecht.”

Het ging mis na de eerste pitstop. “Tot dan toe ging het prima, maar daarna was het een waterballet op het circuit. Ik wist niet eens op welke banden ik reed”, aldus Hamilton, die crashte en zijn voorvleugel kapot reed. Het duurde veel te lang voordat zijn auto weer hersteld was. “Alles zat tegen en dat ging maar door. Ik ben geloof ik zo’n beetje als laatste geĆ«indigd en dat is heel pijnlijk.”