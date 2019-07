Ramos-Viñolas wint zonder setverlies in Gstaad

Tennisser Albert Ramos-Viñolas heeft op het graveltoernooi van Gstaad zijn tweede titel veroverd. De 31-jarige Spanjaard, in 2016 al de sterkste in Bastad, was in de finale met 6-3 6-2 de meerdere van de Duitser Cedrik-Marcel Stebe.

Ramos stond in Zwitserland de hele week geen set af en was tijdens de in regenachtige omstandigheden gespeelde finale heer en meester in de rally’s. De ongeplaatste nummer 85 van de wereld volgt de Italiaan Matteo Berrettini op.

De 28-jarige Stebe, wegens blessureleed de nummer 455 van de wereld, was de laagst geklasseerde speler in een ATP-finale sinds Raemon Sluiter in Rosmalen in 2009.