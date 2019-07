‘Rode lantaarn’ voor Langeveld

Sebastian Langeveld sloot de Ronde van Frankrijk zondag af als 155e en laatste. Daarmee werd de renner van Education First de zevende Nederlander die als zogenoemde rodelantaarndrager in Parijs aankwam. De vorige keer dat een renner uit Nederland de laatste plaats bezette was in 1994, toen ging het om John Talen.

De andere Nederlanders die de Tour als laatste beƫindigden waren Rob Harmeling (1991), Mathieu Hermans (1987 en 1989), Aad van den Hoek (1976), Frits Hoogerheide (1970) en Janus Hellemons (1938). Vorig jaar eindigde de Amerikaan Lawson Craddock als laatste.