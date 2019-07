Terpstra naast podium EK mountainbike

Mountainbikester Anne Terpstra is er net niet in geslaagd een medaille te veroveren bij de Europese titelstrijd in het Tsjechische Brno. De Zeeuwse zag ook hoe Jolanda Neff een klasse apart was. De Zwitserse titelverdedigster en voormalig wereldkampioen finishte na ruim anderhalf uur waarin ze de concurrentie declasseerde. Op een kleine drie minuten kwam de Oekraïense Jana Belomojna als tweede binnen. Het brons was voor de Duitse Elisabeth Brandau, die Terpstra 15 seconden voorbleef.

Later op de dag volgen de mannen met Mathieu van der Poel als een van de favorieten.