Verstappen: kunst was geen fouten maken

Max Verstappen was uitzinnig van vreugde na zijn sensationele zege in de Grote Prijs van Duitsland. Vijf bandenwissels en een draai om zijn as van 360 graden konden de Limburger niet afstoppen in de regenrace op circuit Hockenheim. “Wat een race, wat een zege”, brulde de coureur van Red Bull door de teamradio na het passeren van de finishvlag.

“Het was lastig en link om op de juiste momenten te kiezen om naar binnen te gaan en nieuwe banden te nemen. Het ging erom zoveel mogelijk uit de problemen te blijven en geen fouten te maken. Ik ben natuurlijk ontzettend blij met deze overwinning.”

Verstappen scoorde 26 punten; 25 voor de winst en 1 bonuspunt voor de snelste ronde. Hij kwam in het kampioenschap op 162 punten en liep fors in op leider Lewis Hamilton (223 punten) en Valtteri Bottas (184). De twee coureurs van Mercedes flopten in Duitsland en bleven puntloos.