De Minaur bijna perfect in Atlanta

Het Australische tennistalent Alex de Minaur heeft op bijna perfecte wijze het Atlanta Open op zijn naam geschreven. De 20-jarige De Minaur won niet alleen al zijn 42 servicegames in het Amerikaanse ATP-toernooi, hij kreeg ook nog eens geen enkel breakpoint tegen. Dat was sinds 1991 slechts twee andere tennissers gelukt: Tommy Haas in 2007 in Memphis en John Isner in Newport in 2017.

De Minaur versloeg in de finale in Atlanta de Amerikaan Taylor Fritz in twee sets: 6-3 7-6 (2). Hij boekte de tweede toernooizege in zijn nog prille profcarrière. In januari was hij ook de beste in het Sydney International. Daarna viel hij terug door een liesblessure.