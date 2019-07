Eventingruiter Mark Todd (63) stopt er mee

Eventingruiter Mark Todd heeft besloten op 63-jarige leeftijd zijn loopbaan te beëindigen. De Australiër, gezien als de succesvolste in zijn sport in de 20e eeuw, liet dat weten na een zege met zijn land in de Nations Cup in Ierland afgelopen weekeinde.

Sir Mark Todd nam tussen 1984 en 2016 zeven keer deel aan de Olympische Spelen en is daarmee recordhouder van zijn land. Hij won in die periode vijf medailles, waaronder twee keer goud (Los Angeles 1984 en Seoul 1988). In 1990 en 1998 werd hij wereldkampioen.

Todd won ook meerdere keren de military van Boekelo, de zwaarste Nederlandse wedstrijd in deze discipline die bestaat uit dressuur, cross-country en springen.