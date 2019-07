Koepka miljoenen rijker na zege in Memphis

De Amerikaans golfer Brooks Koepka heeft omgerekend ruim 4 miljoen euro overgehouden aan zijn zege in het Jude Invitational in Memphis, een toernooi uit de World Golf Championships. Hij ging niet alleen naar huis met de winstpremie van zo’n 1,745 miljoen dollar, maar verzekerde zich ook van dikke bonussen uit nevenklassementen op de Amerikaanse PGA-tour.

De aanvoerder van de wereldranglijst stond met ingaan van de vierde en laatste ronde één slag achter de Noord-Ierse leider Rory McIlroy, maar na vijf holes nam hij de leiding over en stond deze niet meer af. Hij noteerde 65 slagen (5 onder par) en won het toernooi met drie slagen voorsprong op landgenoot Webb Simpson. McIlroy viel door een teleurstellende slotronde van 71 slagen (+1) terug naar de gedeelde vierde plaats.

Het was de eerste zege voor Koepka in een toernooi uit de WGC en de zevende toernooiwinst in zijn carrière. Hij schreef al vier majors op zijn naam.